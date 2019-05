Esports

Fanit lapioivat turnauspottiin läjäpäin rahaa – kasassa 7,2 miljoonaa euroa, eikä loppua näy

https://twitter.com/DOTA2/status/1125870004681854976

Potti kasvaa hurjaa vauhtia – kasassa jo 7,2 miljoonaa euroa

https://twitter.com/wykrhm/status/1126232198409887744

Kolme suomalaista kiinni MM-paikoissa