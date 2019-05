Esports

Telia Esports Seriesin avausjaksolla oli 75 000 katsojaa – tuo uutta näkökulmaa pelaamiseen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Liigatuotanto





Lämpiössä





Persoonat edellä telkkariin

Kello





Avausjaksolla 75 000 katsojaa – ”Katsojamäärät vielä kasvavat”

Mtv:ltä