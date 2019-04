Esports

Telian CS-liiga alkaa telkkarissa ENCEn huippuottelulla – ”Olemme valmiita vähän tinkimään yöunistamme”

26.4. | ENCE – SJ Gaming

3.5. | ajuri – Helsinki REDS

10.5. | MenaceGG – KOVA

17.5. | Cosa Nostra – Vissy





Tuottaja lupaa urheiluviihdettä – ”pitää varautua erilaiseen yleisöön”