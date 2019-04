Esports

Säästökierros vai täysosto ja tuleeko isommat fragstealit? McDonald’s viritti hämmentävän CS-pommin

Hampurilaiset ja räiskintäpelaaminen ovat nopeasti miellettynä kaksi eri asiaa. Ne ovat kuitenkin kohdanneet yllättävällä tavalla Kööpenhaminassa, jossa McDonald’s mainostaa antimiaan Counter-Strikesta tutulla slangilla. Redditissä https://www.reddit.com/r/GlobalOffensive/comments/be8de0/mcdonalds_menu_in_copenhagen/ jaettua giffiä on katsottu yli 1,2 miljoonaa kertaa.Pikaruokaketjun Happy Meal -lastenateria on kääntynyt noob-ateriaksi eli aloittelijoille sopivaksi. Nugettirasia on ”utility box” eli tarvikelaatikko, jolla viitataan CS:n eri kranaatteihin.Esittelytaululla on myös automaattiosto [auto buy] sekä säästökierros [eco round], joilla mainostetaan yksittäisiä hamppareita parin euron hintaan.

