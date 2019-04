Esports

Kuinka hyvin tunnet Counter-Striken? Testaa, paljonko tiedät legendaarisesta pelisarjasta!

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

<section><h2><p>Kuinka hyvin tunnet Counter-Striken eri versiot?</p></h2><p><p>Räiskintäpelisarjojen kuningas Counter-Strike täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Kuinka hyvin sinä tunnet legendaarisen pelisarjan eri osat ja kilpapelipuolen? Testaa!</p></p></section><section><h2><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Mistä legendaarisesta kartasta tämä kuva on?</span></p></h2></section><section><h3><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Kuka valittiin vuoden 2018 parhaaksi CS:GO-pelaajaksi?</span></p></h3></section><section><h3><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Monesko suomalainen ENCE-joukkue on ollut parhaimmillaan HLTV:n maailmanlistalla?</span></p><p><br></p></h3></section><section><h3><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Millä nimimerkillä Miikka Kemppi pelaa?</span></p></h3></section><section><h3><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Kuinka vanha ENCE-pelaaja Jere “sergej” Salo on?</span></p></h3></section><section><h3><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Mikä on kuvan M4A4-skini?</span></p></h3></section><section><h3><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Mikä ase on kuvassa?</span></p></h3></section><section><h3><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Mihin hintaan kuvan Dragon Lore -skinin kallein versio on myyty?</span></p></h3></section><section><h3><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Mikä CS-versio on kuvassa?</span></p></h3></section><section><h3><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Milloin pelisarjan uusin osa Counter-Strike: Global Offensive on julkaistu?</span></p></h3></section><section><h3><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Milloin Counter-Striken ensimmäinen beta-versio julkaistiin?</span></p></h3></section><section><h3><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Kuka on kuvan suomalaispelaaja?</span></p></h3></section><section><h3><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Kuka voitti Counter-Striken SM-kultaa vuonna 2017?</span></p></h3></section><section><h3><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Mikä joukkue nousi HLTV:n maailmanlistan kärkeen huhtikuussa 2018 ja on sen jälkeen pitänyt kärkipaikkaa hallussa pian vuoden?</span></p></h3></section><section><h3><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Mikä kartta ja peliversio kuvassa on?</span></p></h3></section><section><h3><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Kuka heistä on voittanut eniten palkintorahaa CS-historiassa?</span></p></h3></section><section><h3><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Mikä seuraavista kartoista EI ole pomminpurkukartta?</span></p></h3></section><section><h3><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">CS:GO on julkaistu seuraaville alustoille:</span></p></h3></section><section><h3><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Mikä seuraavista lisättiin CS:GO:hon julkaisun yhteydessä?</span></p></h3></section><section><h3><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Kuinka monta kierrosvoittoa tarvitsee karttavoittoon kilpailullisessa pelitilassa?</span></p></h3></section><section><h2>Oi voi!</h2><p><p>Nyt ei mennyt ihan nappiin. Oletko koskaan pelannut tai katsonut Counter-Strikea? Noh, harjoitus tekee mestarin. Kokeillaanko uudestaan?</p></p></section><section><h3>Ei hassumpi suoritus!</h3><p><p>Siinähän meni jo muutama oikein! Kokeillaanko uudestaan, jos menisi vielä paremmin?</p></p></section><section><h3>Hienoa!</h3><p><p>Todella hyvä! Joko pelaat paljon tai sitten seuraat muiden otteita. Vieläkö saadaan puuttuvat oikein?</p></p></section><section><h3>Erinomaista!</h3><p><p>Nyt on kova. Joko olet pelannut/katsonut Counter-Strikea paljon tai sitten olet luontainen virtuoosi. Mahtava suoritus!</p></p></section>