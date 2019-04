Esports

Lausunnoillaan kohauttanut Fortnite-supertähti lopettaa huipulla – ”En tarvitse enää rahaa”

Fortnite-pelin menestyneimpiin pelaajiin lukeutuva amerikkalainen Turner ”Tfue” Tenneyhttps://www.is.fi/haku/?query=turner+%E2%80%9Dtfue%E2%80%9D+tenney ilmoitti viikonloppuna lopettavansa kilpailemisen heinäkuun MM-kisojen jälkeen.



Tenney ilmoitti asiasta kesken MM-karsintojen, jotka alkoivat viime viikolla. Tenney kertoi suorassa lähetyksessä MM-kisojen olevan viimeinen turnaus, jossa hän kilpailee.



– Minun ei pitäisi edes pelata tätä p*skaa, mutta en välitä. En tarvitse enää rahaa, joten pelaan vain huvin vuoksi. Voisin pärjätä, mutta mieluummin striimaan ja pelaan huonosti kuin että en striimaisi, kertoi Tenney katsojille.





Tenney

Jos video ei näy yllä, katso se täältä https://clips.twitch.tv/AlivePricklyPigTriHard Tenney ei selvinnyt jatkoon MM-karsintojen avausviikolta. Karsinnat kestävät kymmenen viikkoa. Tenney on voittanut Fortnite-turnauksista tähän mennessä eilut 452 000 euroa. Hän on toiseksi eniten rahaa voittanut Fortnite-pelaaja.on jo aiemmin kertonut striimaamisen olevan hänelle kannattavampi elinkeino. Helmikuun lopulla hän ilmoitti jättävänsä yhden pelin suurimmista turnauksista väliin, koska voittopotti oli vain reilut 25 000 euroa. Myöskään kisapaikka Puolassa ei ollut tarpeeksi eksoottinen amerikkalaiselle.– En halua kuulostaa mulkulta, mutta mitä 30 000 dollaria on minulle? [...] En halua menettää rahaa osallistumalla turnaukseen. Ehkä jos se olisi joku hieno paikka, eikä Puola, niin haluaisin mennä, kommentoi Tenney striimissään.

Näin ”Tfue” tuhosi viikonlopun MM-karsinnoissa:





Fortniten toinen supertähti

Tenney on yksi Fortniten tunnetuimmista pelaajista. Hänellä on Youtubessa 10 miljoonaa tilaajaa, Twitterissä 1,45 miljoonaa seuraajaa ja Instagramissa 5,4 miljoonaa fania.



Twitchissä 22-vuotiaalla amerikkalaisella on 5,6 miljoonaa seuraajaa. MM-karsinnoissa Tenneyn pelaamista seurasi sunnuntaina samanaikaisesti yli 170 000 katsojaa.



Tenney tienaa pelilähetyksillä hurjia summia, mikä on varmasti vaikuttanut päätökseen lopettaa kilpaileminen ja keskittyä täysillä striimaamiseen.