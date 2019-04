Esports

Maa järisee CS:n huipulla: Näin uusi kartta tulee peliin

https://twitter.com/ESLCS/status/1113818512567558144

Counter-Striken viimeisin suuri päivitys maaliskuun lopulla toi mukanaan yhden ison päivityksen: Pitkään karttakierrossa mukana ollut de_cache vaihtuu tuntemattomampaan de_vertigoon.Ammattilaispelaajat ovat reagoineet päivitykseen hyvin vaihtelevasti. Osalle joukkueista karttavaihdos oli loistouutinen, de_cachea suosiville tiimeistä, kuten Team Liquidille, melkoinen kolaus.Huipputiimit ovat toistaiseksi välttäneet Vertigon pelaamista. Kartassa on pelattu päivityksen jälkeen eri nettiturnauksissa vain yhdeksän ottelua. Tällä hetkellä kartta suosii hieman poliiseja, jotka ovat voittaneet 51 % kierroksista ja 63,7 % pistoolikierroksista.Huipputiimit aloittavat Vertigon pelaamisen pääosin vasta toukokuussa, kertovat turnausjärjestäjät ESL ja BLAST. DreamHack on päättänyt ottaa Vertigon mukaan heti 19.–21. huhtikuuta päästä Riossa pelattavaan hieman pienempään turnaukseen.Cachea pelataan vielä tulevana viikonloppuna järjestettävässä BLAST: Miami -turnauksessa ja kuun vaihteessa pelattavassa IEM: Sydneyssä. ESL:n EPL-huippuliigassa pelataan huhtikuun ajan vielä Cachea, mutta toukokuussa Vertigo rantautuu myös EPL-otteluihin.Valve on jo vahvistanut, että elo-syyskuussa pelattavassa Major-turnauksessa pelataan luonnollisesti Vertigoa. Cache siirrettiin sivuun karttakierrosta sen vuoksi, että karttaa aletaan uudistaa.