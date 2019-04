Esports

F1 esports -sarja kasvaa roimasti – liittyykö Ferrari lopulta joukkoon?

F1 Esports -sarjan kolmannella kaudella kisataan entistä enemmän ja suuremmista palkintorahoista. Ferrarin liittyminen sarjaan on kysymysmerkki.

8.–21.4. | 1. karsinta (Renault, Hulkenberg / Shanghai International Circuit)

22.4.–5.5. | 2. karsinta (Mercedes, Hamilton / Baku City Circuit)

6.–19.5. | 3. karsinta (Red Bull, Verstappen / Circuit de Barcelona-Catalunya)

27.–29.5. | loppukarsinta (Circuit Gilles Villeneuve)

27.5.–2.6. | villi kortti -karsinta (tarkempia tietoja ei ole kerrottu)

Kovia lukuja: 5,5 miljoonaa katsojaa, 66 000 pelaajaa...