Esports

ENCEn haastaja sai isot muskelit taakseen, homman nimi on julkisuuspeli – ”Tätä on hyödynnetty liian vähän”





https://www.is.fi/haku/?query=nikita+%E2%80%9Dderkeps%E2%80%9D+sirmitev

https://www.is.fi/haku/?query=joonas+%E2%80%9Ddoto%E2%80%9D+forss

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy