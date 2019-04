Esports

Muistatko hittipelin 18 vuoden takaa? Nyt sitä pelataan kilpaa ja Suomeen tuli juuri iso palkintopotti

https://twitter.com/FoolsEoMeri/status/1112162869293076481

Vuonna 2001 julkaistun nettiroolipelin RuneScapen kulta-ajat olivat Viime vuosikymmenen puolivälissä, mutta pelillä on yhä uskollinen pelaajakunta.Vuonna 2013 pelistä julkaistiin Old School RuneScape -versio, eli OSRS, joka on pelin vuoden 2007 elokuun versio. OSRS:ssa järjestetään myös turnauksia, joista viimeisin pelattiin viikonloppuna.DeadMan Mode -pelitilassa yli 256 pelaajaa ottaa mittaa toisistaan, kunnes jäljellä on vain voittaja. Viikonloppuna pelatun turnauksen voitti suomalaisen Future of old style -joukkueen johtaja ”EoMeri”. Voittopotti oli vajaat 18 000 euroa.Fools on voittanut turnauksen aiemmin keväällä 2018. Suomalaisjoukkueen pelaajat ovat voittaneet lisäksi muun muassa elokuussa 2017 pelatun The Jagex 10k $ 5vs5 -turnauksen.