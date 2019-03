Esports

CS-päivitys teki historiaa: Huikea kunnianosoitus ENCElle, kisakartaksi yllättäjä historian hämäristä

Päivityksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Karttavaihdos jakaa mielipiteet

https://www.is.fi/haku/?query=nicolai+%E2%80%9Ddev1ce%E2%80%9D+reedtz

https://www.is.fi/haku/?query=ake+%E2%80%9Dstewie%E2%80%9D+yip

https://twitter.com/Stewie/status/1111418738127994880

https://twitter.com/nitr0/status/1111419531434459137