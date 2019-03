Esports

Joka viikkoa jaossa 880 000 euroa – näin Fortniten MM-kisohin karsitaan

https://twitter.com/FortniteGame/status/1110180625632448512

Nettikarsinnat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ammattilaiset kritisoivat formaattia

https://twitter.com/cloakzy/status/1110289319443476492

Voitto: 10 pistettä

10 pistettä 2.–5. sija: 8 pistettä

8 pistettä 6.–10. sija: 5 pistettä

5 pistettä 11.–25. sija: 2 pistettä

2 pistettä Lisäksi jokainen tappo on yhden pisteen arvoinen