ENCE löi epäilijöille luun kurkkuun – puheet tähdenlennosta loppuivat kuin seinään

Nyt se on viimeistään varmaa: ENCE on maailman eliittiä!

16–9 vs. MIBR (train)

14–16 vs. Astralis (dust2)

16–7 vs. NiP (nuke)

16–9 vs. FaZe (nuke)

15–15 vs. Team Liquid (overpass)





Turnausformaatti jakaa mielipiteet – ”v***u mitä paskaa”





Tanskalaisten dominoinnille ei näy loppua





Kaksi floppia – mitä tapahtui FaZelle ja MIBRille?









Tuttu nimi tilastojen kärjessä – ENCEn superlupaus loisti

