Esports

ENCE vahvisti asemaansa Counter-Striken kärjessä – jäi niukasti kolmannelle sijalle Brasiliassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomipoikia ei huimaa

https://www.is.fi/haku/?query=aleksi+%E2%80%9Dallu%E2%80%9D+jalli

https://www.is.fi/haku/?query=jani+%E2%80%9Daerial%E2%80%9D+jussila