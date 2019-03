Esports

F1-talli ajaa esportsia urku auki – suomalaiskuskille jatkopesti Red Bullilla

Red Bull Racingin uusi yhteistyökuvio vahvistaa tallin asemaa virtuaaliradoilla. Yksi tallin kymmenestä kuljettajasta on suomalainen Joni Törmälä.





Joni Törmälä (Suomi)

Graham Carroll (Skotlanti)

Cem Bolukbasi (Turkki)

Frederik Rasmussen (Tanska)

Patrik Holzmann (Saksa)

Nestor Garcia (Espanja)

Sebastian Job (Englanti)

Aurélien Mallet (Ranska)

Robin Betka (Saksa)

Zach Taylor (Yhdysvallat)