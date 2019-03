Esports

Esports-huuma iski Simpsoneihin – Bartista tuli kilpapelaaja





Rakastetun animaatiosarjan Simpsonien 30. kausi on parhaillaan käynnissä Yhdysvalloissa. Viime yönä esitetty kauden 17. jakso keskittyi esportsiin, kun Bart menestyy kilpapeliammattilaisena.E My Sports -nimisessä jaksossa Bart alkaa pelata kotiarestin aikana League of Legends -peliä muistuttavaa Conflict of Enemiesia, Homer innostuu valmentamisesta ja Lisa yrittää takoa perheeseen jälleen kerran hieman järkeä.Bartin lisäksi Evergreen Terrors -joukkueessa pelaavat Milhouse, Nelson, Ralph sekä Hassu-klovnin tytär Sophie. Tiimin valmentajaksi ryhtyy Homer, joka on ensin pelaamista vastaan. Mielipide muuttuu, kun Bart kertoo pelaamisesta voivan tienata rahaa.Voitettuaan Springfieldin paikallisturnauksen ja kukistettuaan Kanadan edustusjoukkueen, Evergreen Terrors etenee Etelä-Koreassa pelattaviin puolen miljoonan dollarin MM-kisoihin.Koreassa Lisa saa houkuteltua Homerin ja Margen paikalliseen zen-temppeliin, jossa etsitään rauhaa tekemällä mandala-kuvioita suolalla. Homer kokee temppelissä valaistumisen, joka vaikuttaa koko perheeseen.oli mukana Simpsoneissa nyt ensimmäistä kertaa. Jakson tekemisessä on auttanut LoL-julkaisija Riot Games, joka on myös markkinoinut jaksoa omissa kanavissaan.Pelaamista on käsitelty Simpsoneissa esimerkiksi vuonna 2007 esitetyssä 18. kauden jaksossa numero 17. Siinä Marge jäi koukkuun World of Warcraftia muistuttavaan nettimoninpeliin Earthland Realmsiin.Suomessa Simpsonien uusimpia jaksoja on esittänyt Sub. Vielä ei ole tietoa, milloin kauden 30. jaksoja nähdään täällä.