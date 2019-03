Esports

Tällaisia ovat esportsin 6 uutta suomalaissankaria: Näkymätön sankari, nuori komeetta, pitkän linjan puurtaja.

Maailmaa nähnyt konkari

Aleksi ”allu” Jalli (s. 20.5.1992)

Asuinpaikka : Espoo

Trivia: Valittiin vuonna 2015 maailman 19. parhaaksi pelaajaksi (HLTV)

Näkymätön sankari

Sami ”xseveN” Laasanen (s. 14.8.1994)

Asuinpaikka : Vaasa

Trivia: Fanittaa jääkiekkojoukkue Vaasan Sportia





Kovassa nousussa oleva pelinjohtaja

Aleksi ”Aleksib” Virolainen (s. 30.3.1997)

Asuinpaikka : Vantaa

Trivia: Aleksin äiti katsoo kaikki ENCEn ottelut





Kotkan lahja CS-maailmalle

Jani ”Aerial” Jussila (s. 11.6.1993)

Asuinpaikka : Turku

Trivia: Syntynyt Kotkassa, opiskellut lääketiedettä Turun Yliopistossa





17-vuotias huippunimi on ”tuleva maailmantähti”

Jere ”sergej” Salo (s. 1.3.2002)

Asuinpaikka : Kouvola

Trivia: Nuorin HLTV:n parhaan pelaajan palkinnon saanut pelaaja (16 vuotta ja 231 päivää)





Valmentajalla 20 vuoden kokemus CS:stä

Slaava ”Twista” Räsänen (s. 6.6.1987)

Asuinpaikka : Kerava

: Kerava Trivia: Harrastanut nuorempana jalkapalloa ja nyrkkeilyä