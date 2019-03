”Työssä käyvillä kolmekymppisillä perheenisillä” on erikoinen harrastus – panivat pystyyn uudenlaisen peliohjelman

Esports

”Työssä käyvillä kolmekymppisillä perheenisillä” on erikoinen harrastus – panivat pystyyn uudenlaisen peliohje

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kanavan pyörittäminen vaatii pitkiä päiviä ja syviä taskuja





Esports-fiilistä ja tuttuja kasvoja vieraina