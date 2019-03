Esports

Nyyrikki kolkuttelee ison kansainvälisen turnauksen ovea – R6-joukkue siirtyy muualle

Nyyrikki Esports -joukkue kilpailee League of Legends -pelin Pohjoismaiden mestaruustittelistä sunnuntaina. Samaan aikaan Rainbow Six -miehistö saa mennä menojaan.

https://twitter.com/DreamHackLoL/status/1103697595413811201

