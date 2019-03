Esports

”Sitten kuulee yleisön, ovet aukeavat...” – ENCEn unelmamatka finaaliin paloi pelaajien ja vanhempien mieleen

Silminnähden





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





”Oli se helvetin siistiä pelaa siellä stagella”









”Kuulee yleisön, ovet aukeavat... se hetki pysyy mielessä aika kauan”

https://www.is.fi/haku/?query=aleksi+%E2%80%9Dallu%E2%80%9D+jalli