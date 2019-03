Esports

HAVU ja HREDS floppasivat – yllätysnimet napsivat voitot LanTrekeillä

Katso kaikki turnausvoittajat jutun lopusta!

PACT (Puola) 10 000 € SJ Gaming (Suomi) 3000 € Codewise Unicorns (Puola) * Copenhagen Flames (Tanska) *

Pelaajat.com (4000 €) Womberers (1000 €) Helsinki REDS PetoPojat

Vuohilauma (4000 €) NYYRIKKI Frost (1000 €) NYYRIKKI Ice Team Nemesis

Written In The Stars (7000 €) FILADELPHIA (2000 €)

Alfat ja huima (500 €) Paranoia (300 €) Team Frost

NYYRIKKI Ice (paikka pro-turnaukseen)

PetoPojat (paikka pro-turnaukseen)

MJ-Esports (1000 €)

Team PHZ (600 €)

Joona ”Krompe” Vaajala (200 €) Eetu ”Piiska-” Tolja (100 €) Antti ”Pelimiez” Koivisto

Niklas ”NikkeDangles” Tukiainen (200 €) Aaro ”xDoumi” Ruuhinen (100 €) Arttu ”Artuzio” Mustila

Solobattle (60 €) Tinker (30 €) saska (15 €)

PHZ.Lancelot (150 €) Donski (85 €) Schwa (50 €) Solobattle (15 €)

Joonatan Jaakkola (50 €)

Skambo (100 €) Jarkko (50 €)