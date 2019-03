Esports

”Vuosia odotettiin”, ”Toria siirretty syyskuulle” – ENCEN lento saa hurjaa hehkutusta

Suomalainen ENCE hävisi sunnuntai-iltana Counter-Striken ykkösturnauksen finaalin Puolassa. ENCE jäi kakkkoseksi IEM: Katowice Major -turnauksen finaalissa maailman ykkösjoukkueelle Astralikselle 2–0-tuloksella (de_train 11–16, de_inferno 4–16).Lopullinen sijoitus oli silti yli kaikkien odotusten, sillä ENCE lähti pudotuspeleihin täysin altavastaajana. Matkalla finaaliin suomalaisjoukkue pudotti maailmanlistan toisena ja kolmantena olevat joukkueet.ENCEn suoritus sai viimeisen kartan rökäletappiosta huolimatta kovasti kehuja Twitterissä.– Vuosia odotettiin, että suomalainen joukkue pääsee Majoreille ja ENCE meni finaaliin asti. Uskomattomia comebackeja, hienoja suorituksia ja kylmiä väreitä.– Toria siirretty syyskuulle, kovat majorit enceltä!Syyskuu on viittaus tämän vuoden toisiin CS:n Majoreihin, jotka pelataan syksyllä Berliinissä.– Kiitos ENCE, sain kokea uskomattomia hetkiä kanssanne. Maailman ykkönen oli tällä kertaa nimensä veroinen, mutta tarina on vasta alussa.– Olihan se hieno tuhkimotarina, vaikka päättyikin lopulta hyvinkin vauhdikkaasti. Ei päättynyt tää turnausarkki kuten animessa on tapana. Leuka pystyssä ja verkkars mintissä vaan kohti seuraavaa koitosta!– Kiitos ENCE. Kun ei lätkä ole ikinä iskenyt, sai tätä jännitystä ja tämmöstä fanilatausta odottaa reilut kolmekymmentä vuotta. Kiitos.– On aina hienoa, kun joku asia, jota moni on saattanut pitää täysin välinpitämättömänä, breikkaa isosti. Monille nämä sergejt, xseveNit ja allut ovat niitä nuoruusajan idoleita kuten osalle Litmaset, Kurrit ja Selänteet. Maailma muuttuu ajan saatossa.