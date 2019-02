Esports

Kultaa ja pronssia – Suomen Dota-pelaajat tekivät selvää jälkeä

Team Liquid (~119 000 €) Evil Geniuses (~53 000 €) Virtus.pro (~33 000 €) Newbee (~20 000 €)

Team Secret (~110 000 €) Gambit Esports (~57 000 €) OG (~31 000 €) Fnatic (~17 500 €)





Seuraava Major-turnaus järjestetään maaliskuussa Ruotsissa