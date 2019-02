Esports

Muistatko vielä Clash of Clansin? Supercell järjestää hittipelissä miljoonan dollarin turnauksen

Supercell järjestää yhdessä kilpapeliyhtiö ESL:n kanssa Clash of Clansin MM-turnauksen, jonka palkintopotissa on miljoona dollaria.Finaali pelataan vielä julkistamattoman ESL One -suurtapahtuman yhteydessä Saksassa myöhemmin tänä vuonna. Finaaleihin osallistuu kahdeksan joukkuetta.Kuusi osallistujaa ratkotaan Puolassa pelattavissa karsinnoissa, joihin voi päästä mukaan avoimista nettikarsinnoista. Lisäksi kaksi joukkuetta äänestetään finaaliin fanien voimin. Turnauksessa kisataan viiden hengen joukkueina.Pelin Twitter-sivulla julkistus ei herättänyt suurempia huomionosoituksia – kommentit ovat lähinnä tukipyyntöjä käyttäjien ongelmiin pelin kanssa.Supercell on jo aiemmin ujuttautunut kilpapelaamisen pariin Clash Royal -pelinsä voimin. Yhtiö panosti muun muassa viime vuonna järjestämällä kansainvälisen turnauksen, johon osallistui useita nimekkäitä tiimejä kuten Cloud9, Immortals sekä Team Liquid.