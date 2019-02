Ammattipelaajan kommentista kuukausia kestänyt erikoinen vyyhti – sai porttikiellon kaupunkiin, jossa pelataan jättiturnaus

Esports

Ammattipelaajan kommentista kuukausia kestänyt erikoinen vyyhti – sai porttikiellon kaupunkiin, jossa pelataan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





TNC

Pelikielto jakaa mielipiteet – kilpakumppani selvisi vastaavasta möläytyksestä vähällä