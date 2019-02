Esports

SuperJymy vaihtaa nimeä – luvassa uudenlaisia sponsoreita ja mahdollisia omistusjärjestelyitä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/haku/?query=tuomas+%E2%80%9Dsaddyx%E2%80%9D+louhimaa

https://www.is.fi/haku/?query=tony+%E2%80%9Darvid%E2%80%9D+niemela