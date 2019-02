Esports

Suomen kovin CS-tiimi valmiina megaturnaukseen – ”Jos ei päästä jatkoon, niin on se floppi”

Aerial : ”Entryfrägger” [hyökkäyksen kärkimies]

: ”Entryfrägger” [hyökkäyksen kärkimies] xseveN : ”Mylvii jossain” [pelaa yleensä toisella puolella karttaa yksin]

: ”Mylvii jossain” [pelaa yleensä toisella puolella karttaa yksin] sergej : ”Mylvin toisella puolella” [yleensä hyökkäyksen toinen/kolmas pelaaja, joka paikan höylä tarvittaessa]

: ”Mylvin toisella puolella” [yleensä hyökkäyksen toinen/kolmas pelaaja, joka paikan höylä tarvittaessa] allu : ”Pelaa bossia” [AWP-tarkkuuskivääriä]

: ”Pelaa bossia” [AWP-tarkkuuskivääriä] Aleksib: ”Meidän IGL” [pelin sisäinen johtaja]





”Jännitys kuuluu asiaan”