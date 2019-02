Esports

CS-ammattilaisen yllätyssiirrosta vuosi – nykyinen tiimi kriisissä, ex-joukkue rikkoo ennätyksiä

Siirto ei tuonut menestystä – joukkue konttasi elintärkeässä karsinnassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ex-joukkue ollut maailmanlistan kärjessä yli 40 viikkoa