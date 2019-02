Esports

Lauantain parhaissa kuvissa mukana Diili-Miisa ja Pikachu – katso lista kaikista Assembly-voittajista

























Jesse ”kossu72” Kosamo (2400 €) Eemeli ”sn1pguy” Simpanen (1200 €) Aleksi ”aleksivp” Virtapuro (600 €) Anton ”anzinho8” Korvenaho (300 €)





ENCE (7000 €) HAVU Gaming (3750 €) SuperJymy (1750 €) Alternate aTTax





Samsung Morning Stars (5000 €) Team Gigantti (3000 €) NYYRIKKI Frost (2000 €) Trailblazers





Tanska Norja Ruotsi Suomi





Clowd's Dollar Crew Team NoName Fulgor Esports

MJ Esports TagX Team PHZ

teppo_team $AAMELAISET MJRNEES

B2L Jantterit V2 märkäkebu

Tikka eSports Tirppa Esports Primal eSports

jupu Toguto Threat