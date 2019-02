Esports

Yle pohtii pelilähetysten näyttämistä Twitchissä – ”Suuri osa meidän yleisöstä on siellä”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Twitch-lähetyksien jatkoa pohditaan





Kommentoi Linnan juhlien energiajuomakohua