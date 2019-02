Esports

2000 tietokonetta ja rullakoittain tavaraa – tältä näyttää Suomen suurin pelifestari

Katso kuvat jutun lopusta!

Tuhannet vieraat kasaavat tietokoneitaan Helsingin Messukeskuksessa ja virittelevät led-valojaan pöytäpaikkojensa koristeeksi. Assembly-verkkopelitapahtumaan saapuneiden lanittajien kasvoilla on havaittavissa innostuneisuutta ja iloa.Ilta-Sanomat on mukana tapahtumassa ja taltioi perjantain fiiliksiä.Tietokonesalin ja lastausalueen väliin avatun massiivisen aukon läpi tulvii rullakoittain vaihtovaatteita, makuualustoja, eväitä ja tietokonetarvikkeita. Pöytien välissä kulkevalla käytävällä vallitsee aika ajoin ruuhka, kun vieraat kolistelevat rullakkojen kanssa kohti omia tietokonepaikkojaan.Tietokonesalin valot sammuivat kello 18.00. Paikoilleen asettuneiden lanittajien silmistä heijastelee ledivalojen ja näyttöjen loputon välke.Viikonlopun esports-turnaukset ovat myös käynnistyneet. Yleisö on löytänyt jättiskriineillä varustetut pelikatsomot, joista jännitetään omien lempipelaajien suoritusta raivokkaasti kannustaen.Kaksipäiväinen lanimaratoni on vasta aluillaan Messukeskuksessa, jossa valot laitetaan takaisin päälle sunnuntaina kello 13.45.