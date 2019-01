Pelijoukkue esitteli faneilta saatuja karuja viestejä – huippupelaajat saaneet tappouhkauksia, yöllisiä soittoja...

Esports

Pelijoukkue esitteli faneilta saatuja karuja viestejä – huippupelaajat saaneet tappouhkauksia, yöllisiä soitto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pelaajat kertovat: Fani soitteli öisin, tappouhkauksia...

https://twitter.com/GeT_RiGhT/status/1087654773925527553

https://twitter.com/STYKOcsgo/status/1087696143822323712

Ei ole uusi ilmiö