Neljän vuoden odotus ohi: Suomalaisjoukkue nähdään CS:n ykkösturnauksessa!

Suomalainen ENCE on selvittänyt tiensä Counter-Striken suurimpaan turnaukseen. Edellisen kerran suomalaisjoukkue on nähty Major-turnauksessa keväällä 2015.

