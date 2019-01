Esports

Euroopan suurin kilpapelisarja uudistui – isoja muutoksia, Kia ja Shell sponsoreiksi

Kausi alkaa perjantaina – pudotuspeleissä uusi formaatti

Suositun League of Legends -kilpapelin uudelleenbrändätty Euroopan-ammattilaissarja alkaa tällä viikolla Berliinissä. Sarja on muuttunut roimasti viime kesällä pelatusta edellisestä kaudesta.Aiemmin LCS EU:na (League of Legends Championship Series EU) tunnetun sarjan uusi lyhenne on LEC (League of Legends European Championship).Liigan uusi ilme on kiinnostanut huippujoukkueiden ja katsojien lisäksi myös sponsoreita. Sarjaa sponsoroivat tänä vuonna automerkki Kia Motors ja öljyjätti Shell. Molemmat ovat uusia nimiä kilpapelikentällä. Viime syksynä LoL-julkaisija Riot Games ilmoitti tehneensä ison kansainvälisen sopimuksen Mastercardin kanssa.Uuden nimen lisäksi sarjan karsinnat on lopetettu, sillä LECiä pelataan franchising-mallilla. Kymmenen liigapaikkaa on myyty joukkueille noin 8–9,5 miljoonan euron kappalehintaan.Viime kesänä pelatulta edelliseltä kaudelta mukana ovat Fnatic, Schalke 04, G2 Esports, Misfits Gaming, Team Vitality ja Splyce. Uusina joukkueina sarjaan liittyvät Rogue, exceL esports, SK Gaming ja Origen. Viimeiset kaksi mainittua joukkuetta tekevät paluun LoLin huipulle hetken tauon jälkeen.LECissä pelataan 200 000 euron palkintorahan lisäksi paikasta kausien välissä pelataan kansainväliseen huipputurnaukseen MSIhin (Mid-Season Invitational).LCS:n tavoin jatkossakin sarjan kuusi parasta joukkuetta kisaavat playoffeissa liigamestaruudesta. Formaattia on kuitenkin muutettu niin, että kaksi parasta pelaavat runkosarjan jälkeen suoraan finaalipaikasta. Sijoille 3.–6. jääneistä joukkueista vain yksi voi edetä finaaliin.LECin kevätkausi alkaa perjantaina kello 19, kun Fnatic kohtaa SK Gamingin. Tammi–maaliskuun aikana pelattavassa runkosarjassa joukkueet kohtaavat toisensa kahdesti. Otteluita pelataan joka viikko perjantaina ja lauantaina.Kaikki ottelut pelataan paikan päällä Berliinissä, jossa sijaitsee LEC-studio. Sarjaa voi seurata Twitchistä, Youtubesta tai LoLin esports-sivustolta. Kauden aikana pelataan kaksi LEC-kautta.