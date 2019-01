Esports

Käsittämätön munaus: Pelijoukkue sössi varman voiton ja tippui lopulta koko turnauksesta

Indonesialaisjoukkue heitti hukkaan varman voiton

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://clips.twitch.tv/ShakingResoluteTofuBleedPurple

Yksi suomalainen mukana Majorissa – pelit alkavat lauantaina