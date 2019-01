Esports

Arvostettu tennisturnaus teki peliliikkeen: Australian avoimet saavat ohjelmaansa Fortniten

https://twitter.com/AustralianOpen/status/1082151196192849920

Jättisuosiossa oleva Fortnite-selviytymispeli on mukana tammikuun lopulla Australian avoimessa tennisturnauksessa. Fortnitea pelataan avoimien yhteydessä 26.–27. tammikuuta.Australiassa pelataan yksilö- ja pariturnaukset, joissa jaetaan palkintorahaa 500 000 Australian dollaria eli 312 000 euroa.Yksilöturnaukseen mahtuu mukaan 500 pelaajaa, jotka jaetaan viiteen karsintaryhmään. Kahden ottelun päätteeksi jokaisesta ryhmästä jatkaa finaaliin 20 parasta pelaajaa. Kuuden ottelun finaali pelataan päivä karsintojen jälkeen.Pariturnaus pelataan yksilöturnauksen jälkeen. Voittaja on kolmessa pelissä eniten pisteitä kerännyt parivaljakko. Pariturnaukseen osallistuu paikallisten huippupelaajien lisäksi julkkiksia.Yksilöturnauksen palkintopotti on 400 000 Australian dollaria eli noin 250 000 euroa. Summa jaetaan 100 parhaan pelaajan kesken. Pariturnauksen 100 000 dollarin (62 000 €) potti jaetaan neljän parhaan kesken. Parien voittamat summat lahjoitetaan lyhentämättöminä hyväntekeväisyyteen.Fortniten tekijä Epic Games on ilmoittanut jakavansa 100 miljoonan dollarin yli 87 miljoonan euron edestä palkintorahaa vuoden 2019 loppuun mennessä.