Esports

Huuhkajat saa sähköisen vastineen – Palloliitto perustaa maajoukkueen e-jalkapalloon





Palloliitto on ilmoittanut perustavansa e-jalkapallomaajoukkueen. Toisin sanoen suositussa FIFA-jalkapallopelissä kilpailee jatkossa Suomen maajoukkue.Uusi e-jalkapallomaajoukkue kilpailee FIFAn ja UEFAn järjestämissä maajoukkueturnauksissa. Tiedotteen mukaan ”maajoukkueen pelaajilta edellytetään taitoa, taktista osaamista sekä henkistä ja fyysistä kestävyyttä”. Pelaajat valitaan osin karsintojen kautta, joista kerrotaan lisää lähiaikoina.Ensimmäinen paikka vakuuttaa Palloliitto on helmikuun alussa Assembly Winter -tapahtumassa. Helsingin Messukeskuksessa järjestettävän turnauksen ensisijainen tavoite on kartoittaa potentiaalisia maajoukkuepelaajia.Assemblyilla järjestetään 32 pelaajan ja 5000 euron FIFA 19 Finnish Championship -turnaus. Kahdeksan huippunimeä saa suoran kutsun turnaukseen ja 24 nousee mukaan karsinnoista, joihin voivat osallistua kaikki yli 16-vuotiaat FIFA-pelaajat.FIFA-sarjan kilpapelipuoli on kasvanut viime vuosina huimasti. Marraskuussa UEFA ilmoitti Mestarien liigan laajenevan virtuaalikentille.