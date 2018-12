Esports

Tutut suomalaiset tulokärjessä – näin paljon kovimmat kilpapelaajat voittivat vuonna 2018

Katso taulukko vuoden 2018 eniten tienanneista pelaajista jutun lopusta

Sijoitus Pelaaja Tienestit 2018 / dollaria 1. Jesse ”JerAx” Vainikka (Suomi) 2 290 631,60 2. Johan ”N0tail” Sundstein (Tanska) 2 282 716,63 3. Sébastien ”7ckngMad” Debs (Ranska) 2 280 216,63 4. Topias ”Topson” Taavitsainen (Suomi) 2 249 841,60 5. Anathan ”ana” Pham (Australia) 2 249 136,18 6. M Lu ”Somnus” Yao (Kiina) 1 091 935,92 7. Xu ”fy” Linsen (Kiina) 1 091 935,92 8. Wang ”Ame” Chunyu (Kiina) 1 091 935,92 9. Jianwei ”xNova” Yap (Kiina) 1 091 935,92 10. Yang ”Chalice” Shenyi (Kiina) 1 091 935,92