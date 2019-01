Esports

Luuletko tuntevasi Fortniten? Testaa, paljonko oikeasti tiedät vuoden megahitistä!

<section><h2>Kuinka hyvin tunnet Fortniten?</h2><p><p>Selviytymispeli Fortnite valloitti maailman vuonna 2018. Peli löysi vuodessa satoja miljoonia pelaajia, sai lapset tanssimaan koulun käytävillä ja teki Tyler "Ninja" Blevinsistä superjulkkiksen. Kuinka hyvin tunnet Fortniten?</p></p></section><section><h2>Milloin Fortnite: Battle Royale on julkaistu?</h2></section><section><h3>Mistä kulkuvälineestä pelaajat hyppäävät saarelle?</h3></section><section><h3>Minkä niminen alue sijaitsi ennen Paradise Palmsin tilalla?</h3></section><section><h3>Kuinka monta shieldiä (suojapistettä) yksi sieni antaa?</h3></section><section><h3>Mikä seuraavista on tunnettu Fortnite-tanssi?</h3></section><section><h3>Totta vai tarua: Pelin eteläisin kaupunki on Flush Factory</h3></section><section><h3>Kuka on kuvan tunnettu Fortnite-pelaaja?</h3></section><section><h3>Kuinka monta erilaista tarkkuuskivääriä pelissä on ollut yhteensä?</h3></section><section><h3>Mikä näistä alueista ei ole enää mukana pelissä?</h3></section><section><h3>Missä kaupungissa kuvan seinäkoriste sijaitsee?</h3></section><section><h3>Mikä kranaatti on kuvassa?</h3></section><section><h3>Pelaajat voivat ostaa Fortnite-hahmolleen erilaisia..</h3></section><section><h3>Totta vai tarua: Kartalta on mahdollista löytää laamoja</h3></section><section><h3>Kuinka monta sekuntia kestää juoda yksi iso shieldi?</h3></section><section><h3>Mikä kuvan ase on nimeltään?</h3></section><section><h3>Fortniten kolme rakennusmateriaalia ovat…</h3></section><section><h3>Mitä hedelmiä syömällä pelihahmo voi parantaa itseään?</h3></section><section><h3>Eniten tienannut Fortnite-pelaaja 465000 dollarin voitoilla on..</h3></section><section><h3>Kuka seuraavista urheilijoista pelaa paljon Fortnitea?</h3></section><section><h3>Millä kaudella jääteema lisättiin peliin?</h3></section><section><h2>Oi voi!</h2><p><p>Nyt ei mennyt ihan nappiin. Oletko koskaan pelannut tai katsonut Fortnitea? Noh, harjoitus tekee mestarin. Kokeillaanko uudestaan?</p></p></section><section><h3>Ei hassumpi suoritus!</h3><p><p>Siinähän meni jo muutama oikein! Kokeillaanko uudestaan, jos menisi vielä paremmin?</p></p></section><section><h3>Hienoa!</h3><p><p>Todella hyvä! Joko pelaat paljon tai sitten seuraat muiden otteita. Vieläkö saadaan puuttuvat oikein?</p></p></section><section><h3>Erinomaista!</h3><p><p>Nyt on kova. Joko olet pelannut Fortnitea paljon tai sitten olet luontainen virtuoosi. Mahtava suoritus!</p></p></section>