Esports

Tässä on kaikkien aikojen CS-joukkue – vuodessa 10 mestaruutta ja 2,8 miljoonan voitot

https://www.is.fi/haku/?query=peter+%E2%80%9Ddupreeh%E2%80%9D+rasmussen

https://www.is.fi/haku/?query=andreas+%E2%80%9Dxyp9x%E2%80%9D+h%C3%B8jsleth

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yllättävä kokoonpanomuutos nosti joukkueen uudelle tasolle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Osallistui 16 turnaukseen, joista voitti 10

Voitti turnauksissa 125 karttaa ja hävisi 35

Pelannut tänä vuonna 51 ottelusarjaa (paras kolmesta/viidestä), joista hävisi vain 9

Jäi vuoden aikana vain kolmessa ottelusarjassa nollille [0–2 FaZe (Katowice) 0–3 FaZe (Sydney) 0–2 FaZe (Chicago)]

Voittanut 27 kertaa peräkkäin de_nuke-kartassa [voittoputki jatkuu yhä]

160 pelatussa kartassa Astralis jäi vain kahdeksan kertaa alle 10 voitetun kierroksen

Kaikkien aikojen CS-joukkue?