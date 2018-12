Esports

Kilpapelaajia kouluttava kahden lapsen isä Niklas, 29, täräyttää: Esports ei kuulu olympialaisiin





”Aletaan pelätä, että mistä sitä rahaa saa, jos menestystä ei tulekaan”

Ei olympialaisille ja kyllä vanhempien tuelle





”Se toi merkityksen kaikille niille kuukausille”