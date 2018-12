Esports

Fortniten karttaan iso uudistus – PUBGin jääteemaan alle 2 viikkoa

Vikendi vie PUBG-pelaajat kylmän keskelle

Suositut selviytymispelit Fortnite ja PlayerUnknown’s Battlegrounds laajenevat. Fortniten uusi päivitys julkaistiin torstaina, ja PUBGin uusi talvikartta julkaistaan ennen joulua.Fortnite päivittyi torstaina kaikilla alustoilla versioon 7.00. Samalla alkoi pelin seitsemäs kausi, jonka on ilmoitettu päättyvän 28. helmikuuta.Päivitys lisäsi karttaan uuden jääalueen, köysiradan, lentokoneen, uuden taistelupassin sekä monia muita pieniä muutoksia ja parannuksia.Uudella jääalueella on kolme isompaa paikkaa: Frosty Flights, Polar Peak ja Happy Hamlet. Jäällä liikkuessaan pelaaja alkaa luistella ja liikkuu nopeammin. Jääalueelta lähtee myös köysirata, joka vie muutamalle lähialueelle. Köysiradalla pelaaja voi liikkua paikasta toiseen entistä nopeammin.X-4 Stormwing -lentokoneeseen mahtuu lentäjän lisäksi neljä pelaajaa, jotka seisovat siivillä. Lentokoneessa on konekivääri, joka voi ylikuumentua. Uusi taistelupassi tuo yli sata palkintoa, jotka voi ansaita suorittamalla tehtäviä.Version 7.00 mukana tuli myös Creative-pelitila, jossa pelaajat voivat luoda oman taisteluareenansa. Taistelupassin omistajat pääsevät kokeilemaan tilaa heti, ja se aukeaa ilmaispelaajille 13. joulukuuta.Fortniten päivitys julkaistiin vain viikkoa ennen Pohjois-Amerikan Winter Royale -turnausfinaalia, jossa pelataan 500 000 dollarin palkintopotista. Nähtäväksi jää, miten isot muutokset vaikuttavat pelaajien suorituksiin vuoden viimeisessä isossa turnauksessa.Fortniten ykköshaastaja PUBG esitteli viime yönä The Game Awards -tilaisuuden yhteydessä pelin neljännen kartan.Vikendi-kartta sijoittuu talvimaisemiin. Se on kooltaan 6 x 6 kilometriä eli isompi kuin Sanhok (4x4), mutta pienempi kuin Erangel ja Miramar (8x8).Vikendi on jo kokeiltavissa pc-version testipalvelimilla. Normaaleipeliin kartta ilmestyy keskiviikkona 19. joulukuuta. PlayStation- ja Xbox-pelaajat pääsevät Vikendiin tammikuussa 2019.