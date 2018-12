Esports

Huippupelistä tuli täysin ilmainen – sisältää nyt myös battle royalen

Nyt taistellaan eloonjäämisestä!

Valven kehittämä Counter-Strike: Global Offensive on jatkossa pelattavissa ilmaiseksi. Peliin lisättiin myös päivityksenä myös selviytymispeli eli niin sanottu battle royale -pelitila.Danger Zone -nimellä kulkevan pelitilan idea on sama kuin esimerkiksi Fortnitessa ja PlayerUnknown’s Battlegroundissa: Pelaajat taistelevat elämästä ja kuolemasta siihen asti, että pelaajia tai joukkueita on vain yksi jäljellä.Pelitilaa voi pelata yksin, kaksin tai kolmen hengen joukkueena. Viimeisenä elossa oleva pelaaja tai joukkue voittaa pelin. Yksi ottelu kestää noin 10 minuuttia.Pelitilan kartta on nimeltään Blacksite, jossa on kerrallaan 16–18 pelaajaa riippuen siitä, pelaako yksin vai joukkueena. Pelin alussa pelaajat valitsevat oman aloituspaikkansa kartalta, minkä jälkeen etsitään aseita ja tarvikkeita.Aseita ja tarvikkeita voi ostaa myös rahalla, jota löytyy satunnaisesti pelikartalta. Lisäksi rahaa voi hankkia suorittamalla tehtäviä, tuhoamalla kassakaappeja tai eliminoimalla vastustajia, jolloin heidän rahansa putoavat.Pelaajalla on käytössä tabletti, joka näyttää pelialueen ja missäpäin on vastustajia. Tabletilla ostetaan myös aseet ja tarvikkeet, jotka toimitetaan dronella.Elokuussa 2012 julkaistu CS:GO on ylistetty räiskintäpeli ja eräs suosituimmista kilpapeleistä maailmassa.Valve julkaisi syyskuussa pelistä ilmaisversion, jolla pystyi pelaamaan tietokonetta vastaan tai katsomaan Major-turnauksen otteluita GOTV:n kautta. Nyt julkaistu ilmaisversio sisältää koko pelin, mutta muutamilla rajoituksilla.Ilmaisversion pelaajat eivät pääse käsiksi kaikkiin pelissä oleviin aseiden ulkoasuihin [skineihin] eivätkä he voi pelata Prime-tason otteluissa. Kaikki maksullisen version omistajat on nostettu Prime-tasolle.Prime-taso kehitettiin huijareiden estämiseksi: Luokituksen on saanut aiemmin vain linkittämällä puhelinnumero Steam-tiliin. Puhelinnumeron on pystynyt vaihtamaa vain kerran puolessa vuodessa, mikä on tehnyt perushuijareiden pelaamisesta vaikeampaa.Ilmaisversion pelaajat saavat Prime-tason nopeimmin ostamalla sen suoraan Steamista. Tason voi hankkia myös pelaamalla tunnus tasolle 21 ja yhdistämällä sitten puhelinnumero Steam-tiliin.Prime-tason omistavat pelaajat voivat pelata keskenään tai ei-Prime-pelaajien kanssa.