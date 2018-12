Esports

Markus Moilanen, 19, on Suomen FIFA-kuningas – pronssimitalisti: ”Kyllä tämä tulee kaivelemaan aika pitkään”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Kyllä tämä tulee kaivelemaan aika pitkään”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy