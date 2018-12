Esports

Selostaja Rikumikko Kangasmäki hylkäsi työtarjoukset ulkomailta – ”Faktoja, vakavuutta, tiukkaa analyysia”

Rikumikko ”T-Panda” Kangasmäki https://www.is.fi/haku/?query=rikumikko+%E2%80%9Dt-panda%E2%80%9D+kangasmaki

25-vuotias, asuu Hyvinkäällä

Dota 2 -videopeliin erikoistunut selostaja

https://www.is.fi/esports-veikkaus/

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rakastaa faktoja, mutta hymyily on vaikeaa





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Läheiset ovat luoneet uskoa omaan tekemiseen”