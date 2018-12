Esports

Murskatappion kautta voittoon – Markus Moilanen, 19, on FIFA-pelin Suomen mestari!

IS CUP 3

Kaikki finaalin maalit on katsottavissa jutun lopusta löytyvistä linkeistä!

IS Cup 3 FIFA 19 eSM -loppusijoitukset (top4)

Markus ”MakezCR” Moilanen – 1500 € Jesse ”kossu72” Kosamo – 700 € Eemeli ”sn1pguy” Simpanen – 300 € Aaro ”Aaro47” Paljakka

Kaikki finaalin maalit