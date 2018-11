Esports

Joona Sotalan posketon vuosi: Maailmanmestaruus, 40 ottelun voittoputki, yli 400000 euron voitot...





Hävinnyt koko vuoden aikana vain kolme ottelusarjaa!

Hurjat voitot tänä vuonna

