Vähän tunnettu turnausvoittaja Aleksi Sillanpää, 19, pani voitot säästöön – ”Jotta ei tarvitsisi ottaa hirveästi stressiä”

Esports

Vähän tunnettu turnausvoittaja Aleksi Sillanpää, 19, pani voitot säästöön – ”Jotta ei tarvitsisi ottaa hirveäs

19-vuotias, asuu Kajaanissa

Brawlhalla-ammattilainen ja maailmanmestari Team PHZ.fi -joukkueessa

Hyllyssä MM-kulta ja kaksi MM-hopeaa

Tavoitteena olla yksi Suomen kaikkien aikojen pelaajista