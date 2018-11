Esports

Suomen paras FIFA-pelaaja ratkeaa lauantaina – näin seuraat SM-finaaleja

IS CUP 3

https://www.is.fi/haku/?query=anton+%E2%80%9Danzinho8%E2%80%9D+korvenaho

https://www.is.fi/haku/?query=markus+%E2%80%9Dmakezcr%E2%80%9D+moilanen

https://www.is.fi/haku/?query=joona+%E2%80%9Dvaajalat%E2%80%9D+vaajala

https://www.is.fi/haku/?query=valtteri+%E2%80%9Dvaldoboii%E2%80%9D+kyro

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





14.00 – lohkovaihe

~15.00 – puolivälierät

~16.30 – välierät

~18.30 – pronssiottelu

19.00 – finaali

Pudotuspeliottelut pelataan finaalia lukuun ottamatta peräkkäin. Puolivälierien, välierien ja pronssiotteluiden ilmoitetut ajat ovat arvioita.