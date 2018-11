Esports

Mestarien liiga laajenee esportsiin – 100 000 dollarin finaali Madridissa

EA Sports ja UEFA ovat ilmoittaneet järjestävänsä ensi keväänä eChampions League -turnauksen. Mestarien liigaa pelataan virtuaalisesti Playstation 4 -konsolilla ja FIFA 19 -pelillä marras-toukokuussa.Virtuaalimestari palkitaan Mestarien liigan finaalin aattona perjantaina 31. toukokuuta Madridissa. Finaalivaiheeseen osallistuu kahdeksan pelaajaa. Nämä ratkotaan karsinnoilla, jotka alkavat 2.–3. maaliskuuta. Ensimmäisen vaiheen 64 parasta pelaajaa jatkavat 26.–27. huhtikuuta pelattavaan toiseen karsintaan.Oikean ja virtuaalijalkapallon yhdistämiseksi finaalivaiheeseen yltävät pelaajat kokoavat joukkueensa Mestarien liigan lohkovaiheeseen osallistuvista pelaajista.Turnauksen palkintopotti on 280 000 dollaria, josta voittajan osuus on 100 000. Turnaus on yksi FIFA-historian muhkeimmista palkintorahaltaan ja järjestelyiltään.Mestarien liigan virtuaaliversio on osa FIFAn globaalia esports-sarjaa, joka huipentuu ensi kesänä pelattaviin FIFA eWorld Cup -MM-kisoihin.